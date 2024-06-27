Под мостом Миллениум в Казани открылась платная парковка

В Казани открывается новая парковка, расположенная под мостом Миллениум со стороны экстрим-парка «УРАМ». Стоимость места в час обойдется в 50 рублей.

Парковка будет работать ежедневно с 10:00. Окончание работы на въезд – 22:00, на выезд – 02:00.

Казанцев предупредили, что въезд на парковку осуществляется по билету, один билет – одно машиноместо. Парковка не охраняется. Администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и имущества, оставленного в них.

Также горожанам сообщают, что 29 июня, в связи с проведением Дня молодежи, парковка работать не будет.

Сегодня стало известно, что международный аэропорт Казани с 1 июля 2024 года меняет тарифы на парковку.