Под мостом Миллениум в Казани открылась платная парковка

news_top_970_100
Город
27 июня 2024  11:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани открывается новая парковка, расположенная под мостом Миллениум со стороны экстрим-парка «УРАМ». Стоимость места в час обойдется в 50 рублей.

Парковка будет работать ежедневно с 10:00. Окончание работы на въезд – 22:00, на выезд – 02:00.

Казанцев предупредили, что въезд на парковку осуществляется по билету, один билет – одно машиноместо. Парковка не охраняется. Администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и имущества, оставленного в них.

Также горожанам сообщают, что 29 июня, в связи с проведением Дня молодежи, парковка работать не будет.

Сегодня стало известно, что международный аэропорт Казани с 1 июля 2024 года меняет тарифы на парковку.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
28 июня татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Казани сдали дом с подземным паркингом на Ершова
В Казани вернули к жизни фонтан в сквере Белинского
В казанской «Пирамиде» на строителя обрушилась стена
В Набережных Челнах рабочий погиб, попав в оборудование на элеваторе
В Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка
Казанская спортсменка взяла золото Кубка России по пулевой стрельбе
Спутя пять часов в Казани восстановили движение трамваев