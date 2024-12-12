Подросток в Казани потушил Вечный огонь в парке Победы, его задержали

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Город
12 декабря 2024  15:32

В Казани произошел инцидент с подростком, который потушил Вечный огонь в парке Победы. По информаци«Татар-информ», 16-летний юноша был задержан правоохранительными органами после того, как в шесть вечера зафиксировали его действие. Сразу после происшествия он был доставлен в отдел полиции, а его родителей пригласили для разъяснения обстоятельств.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, молодому человеку не было известно о значимости данного символа. На вопрос, почему он поступил так, подросток ответил, что просто хотел сыграть со снегом и не думал о последствиях. Сообщается, что семья юноши живет хорошо, и он не состоит на каком-либо учете.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента, а юный нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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