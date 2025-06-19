Подруга погибшей получила 3,5 года за смертельное ДТП с «ватрушкой»

Кировский районный суд Казани приговорил 22-летнюю Эвелину Якупову к 3,5 годам колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее смерть подруги. Судья Булат Шарафутдинов отклонил ходатайство защиты о прекращении дела в связи с примирением сторон.

Напомним, 8 января в Казани произошло ДТП с летальным исходом: 20-летняя Дарья Акинова погибла, катаясь на тюбинге, привязанном к бамперу легкового автомобиля, которым управляла ее подруга - Эвелина Якупова. Изначально поступил ложный вызов о том, что девушка врезалась в столб, но на месте не обнаружили следов крови. Позже биологические следы нашли в 1,2 км от предполагаемого места аварии.

Камеры наблюдения зафиксировали, что Якупова перевозила подругу вне салона машины, нарушая ПДД. После столкновения тюбинга с дорожным знаком пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. По мнению следствия, обвиняемая пыталась скрыть следы происшествия: ее знакомые увезли тюбинг с места происшествия, а сама она дала ложные показания, утверждая, что Акинова разбилась при спуске с горы.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требовал для Якуповой 5 лет колонии, ссылаясь на попытки скрыть преступление. Однако суд назначил меньшее наказание – 3,5 года в колонии-поселении. После освобождения Якупова также лишится права управлять транспортными средствами на 2,5 года.