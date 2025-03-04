Погода в Татарстане 5 марта: метель ночью и похолодание

Ночью и утром 5 марта в отдельных районах Татарстана ожидается слабая метель, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан. Температура воздуха в этот период опустится до -3…-8 градусов, создавая ощутимый зимний дискомфорт.

Днем синоптики прогнозируют небольшое потепление: столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов. В столице региона, Казани, температура составит около -2˚С. Жителям и гостям республики стоит быть готовыми к переменчивым погодным условиям и учитывать возможность ухудшения видимости на дорогах из-за метели.