Полеты из Казани в Гоа возобновились до марта 2025 года

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Город
13 декабря 2024  10:20

Из Казани вновь начали осуществляться авиарейсы в Гоа. Согласно информации, полученной от пресс-службы международного аэропорта Казани, полеты стартовали с 12 декабря и будут продолжаться до конца марта 2025 года. Их осуществляет авиакомпания AZUR air, которая в прошлом зимнем сезоне не выполняла рейсы по этому направлению, пишет РБК.

По данным аэропорта, первый рейс этого сезона оказался полностью заполнен — загрузка составила 100%. Это направление пользуется высоким спросом как среди туристов из Республики Татарстан, так и у путешественников из соседних областей.

На протяжении сезона рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10 дней. Для перевозки пассажиров задействованы самолеты Boeing 757-200, которые могут вместить до 238 человек. Кроме Гоа, AZUR air также предложит рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и на Пхукет в рамках своего зимнего расписания.

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