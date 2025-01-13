Полнолуние 14 января: традиции, влияние на людей и советы астрологов

В ночь на вторник, 14 января, нас ждет первое полнолуние 2025 года. Это астрономическое явление получило название «Волчье полнолуние» в соответствии с древними поверьями, сообщает издание «Известия».



Согласно одной из версий, коренные американцы так окрестили это событие, заметив, что зимой во время полнолуний волки становятся более активными и начинают активно искать пищу. Полнолуние также влияет на людей: астрологи утверждают, что в этот период психоэмоциональное состояние может претерпеть значительные изменения — усиливается тревога, возникают проблемы со сном, а хронические заболевания могут обостряться. Тем не менее, это время считается удачным для завершения дел, переосмысления жизненного пути и начала новых творческих проектов.



Наши предки связывали полнолуние 14 января с языческим праздником «Щедрый вечер». Легенды гласят, что в ночь на 13 января в населенных пунктах пробуждаются темные силы, способные принести несчастья. Чтобы защититься от них, молодежь обходила дома с песнями и стихами, а хозяева угощали их пирогами.



Астрологи отмечают, что январское полнолуние символизирует завершение и очищение. В это время люди чувствуют потребность в защите, одновременно стремясь к независимости. 14 января станет последним шансом успешно завершить незавершенные дела прошлого года. Лунная энергия поможет сделать правильный выбор и избавиться от лишнего.



Полнолуние также воздействует на животных и людей, вызывая физические и эмоциональные изменения. Энергия Луны может провоцировать гнев, бессонницу и повышенную чувствительность, усиливая как положительные, так и отрицательные эмоции. Творческие натуры могут ощутить прилив вдохновения для реализации своих идей.



Однако период полнолуния считается напряженным, и важно избегать важных дел. Парикмахерам и врачам рекомендуется не работать в это время из-за повышенных рисков. Стрижку лучше доверить только проверенным мастерам, поскольку окрашивание или радикальные изменения прически могут дать неожиданные результаты. Химические процедуры лучше перенести на фазу растущей Луны, а операции и косметические вмешательства — на убывающую Луну для снижения вероятности осложнений.



Полнолуние также неблагоприятно для начала новых проектов и финансовых сделок. Рекомендуется завершить текущие дела, урегулировать долги и провести анализ финансового состояния, чтобы выявить возможности для роста капитала. Астрологи предостерегают от рисков неудач во время поездок из-за повышенной эмоциональности, что может привести к конфликтам и стрессовым ситуациям. Лучше отложить поездки на более подходящее время.