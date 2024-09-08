После выборов мэр Менделеевска отправился на рабочую велопрогулку

Оригинальным способом совместил рабочие обязанности и участие в дне голосования глава Менделеевского района Радмир Беляев. Вместе со своей командой он отправился в велопробег по городу после голосования на избирательном участке.

Фото: © «Менделеевские новости»

Маршрут велопрогулки пролегал мимо строящихся социальных объектов и важных городских территорий, пишут «Менделеевские новости». Глава района лично убедился в том, что работы идут по графику, и пообщался с жителями Менделеевска.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.