Последняя пациентка с ботулизмом выписана в Казани спустя 35 дней

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Город
22 июля 2024  14:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республиканской клинической больнице имени профессора Агафонова в Казани выписали последнего пациента с ботулизмом. Женщина провела в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей 35 дней.

«Сегодня из РКИБ выписали последнюю пациентку, поступившую с ботулизмом. В общей сложности она провела на лечении в стационаре 35 дней»,  – отметили в пресс-службе больницы.

 

Фото: © РКИБ имени профессора Агафонова

Напомним, что в Казани была зафиксирована вспышка ботулизма, которая затронула 20 человек. 19 пациентов были госпитализированы, одному пациенту оказана помощь амбулаторно. Первые пациенты с ботулизмом были выписаны из больницы 22 июня.

Эпидемиологическое расследование показало, что источником ботулизма стал салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов России. В пробах было обнаружено ботулотоксин типа А, который является одним из самых опасных.

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