В Казани рассказали о самочувствии последнего пациента с диагнозом ботулизм

В Республиканской клинической больнице имени профессора Агафонова в Казани остается один пациент с диагнозом ботулизм. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Состояние пациента улучшается, отмечается положительная динамика.

«В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Есть положительная динамика», – сообщили в пресс-службе РКИБ.

Напомним, что в Казани было зафиксировано 20 случаев ботулизма. 19 человек были госпитализированы, одному пациенту оказана помощь амбулаторно. Первые пациенты с ботулизмом 22 июня были выписаны из больницы.

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного службой Татарстана, были взяты пробы у пострадавших и из мест, где был приготовлен салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов России (около 300 человек). В пробах был обнаружен ботулотоксин типа А, который является одним из самых опасных.