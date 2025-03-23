Последняя рабочая неделя апреля в РТ будет короткой – всего 3 дня

Последняя неделя апреля 2025 года в Татарстане станет одной из самых коротких в году – она продлится всего три дня, с 28 по 30 апреля. Это связано с предстоящими майскими праздниками, которые традиционно сопровождаются длительными выходными.

В среду, 30 апреля, рабочий день будет сокращен на один час в связи с предстоящим праздником – Днем весны и труда, который отмечается 1 мая. Уже с четверга, 1 мая, татарстанцы смогут насладиться продолжительными выходными, которые продлятся до 4 мая включительно. Это стало возможным благодаря переносу выходного дня с 4 января на пятницу, 2 мая.

Май 2025 года станет настоящим подарком для жителей республики – в общей сложности они получат 13 дней отдыха. Помимо длинных выходных в начале месяца, дополнительные дни отдыха предусмотрены в связи с празднованием Дня Победы (9 мая) и другими официальными выходными.

Таким образом, май станет одним из самых насыщенных праздниками месяцев, что позволит жителям Татарстана провести больше времени с семьей, отдохнуть и насладиться весенними днями.