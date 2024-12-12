Пострадавшие сотрудники Нэфис Косметикс рассказали о массовом отравлении

Сегодня, 12 декабря, в Приволжском суде Казани состоялось заседание по делу об отравлении сотрудников «Нэфис Косметикс», на котором были представлены показания пострадавших. Главной фигуранткой дела является заведующая производством и шеф-повар Наиля Афлятонова, ей предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг, повлекших серьезный вред здоровью.

Следственные органы уверены, что именно из-за действий Афлятоновой 89 работников «Нэфис Косметикс» подверглись отравлению в столовой предприятия. По информации следствия, в марте 2024 года заведующая допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, что и стало причиной отравления.

Согласно официальным данным, все заболевшие употребляли макаронную запеканку в время обеда. В результате 89 человек заразились сальмонеллезом, 73 из них были госпитализированы.

На сегодняшнем заседании защита подала ходатайство о сокращенном порядке оглашения показаний, указав на сходство свидетельств 69 потерпевших. Большинство из них отметили, что в тот день питались исключительно в офисной столовой и не ощущали никаких признаков опасности. Однако, к вечеру многие из них начали испытывать симптомы отравления: головную боль, высокую температуру и рвоту.

Напоминаем, что в марте 2024 года Роспотребнадзор по РТ зарегистрировал 40 случаев сальмонеллеза среди сотрудников «Нэфис Косметикс», все заболевшие употребляли пищу именно в столовой предприятия. После получения первичных сообщений о заболевании, Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование, подтверждающее наличие серьезных санитарных нарушений и плохое состояние производственных помещений. В результате было возбуждено уголовное дело.