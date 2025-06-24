Поступления от НДФЛ в татарстанский бюджет увеличились на 21% за пять месяцев

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Республика
24 июня 2025  12:27

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана за январь-май 2025 года увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова, рост составил 70,9 млрд рублей, из которых 49,6 млрд рублей поступили в республиканский бюджет, а 21,3 млрд рублей – в местные бюджеты.

Основной причиной увеличения сборов стал рост среднемесячной заработной платы, который за первые три месяца 2025 года также показал увеличение на 21%. НДФЛ остается ключевым источником доходов бюджета, занимая 30% в структуре налоговых и неналоговых поступлений.

Среди других значительных источников доходов – налог на прибыль (почти 70 млрд рублей), имущественные налоги (28,4 млрд рублей) и акцизы (18,1 млрд рублей). Неналоговые доходы составили 27,5 млрд рублей, подтверждая диверсификацию доходной базы региона.

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