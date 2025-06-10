Повреждение контактной сети на Копылова остановило движение электротранспорта

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Город
10 июня 2025  13:55

Аварийная ситуация на спуске улицы Копылова в сторону Воровского привела к временной отмене движения трамваев и троллейбусов. В результате повреждения контактной сети с 11 июня прекращена работа трамвайных маршрутов №1 и 6, а также троллейбусного маршрута №13.

Специалисты аварийных служб МУП «Метроэлектротранс» оперативно прибыли на место происшествия для устранения неполадок. В пресс-службе предприятия уточнили, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, однако точные сроки возобновления движения пока не называются.

Администрация предприятия принесла извинения пассажирам за временные неудобства и рекомендовала горожанам заранее планировать альтернативные маршруты.

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