Поврежденный дронами дом в Нижнекамске восстановят к 1 сентября

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Республика
8 июля 2026  15:26

В Нижнекамске активно идёт капитальный ремонт многоэтажки на улице Чабьинской, 3, пострадавшей от атаки беспилотника 12 июня. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, работы выполняются с опережением графика – полностью завершить их планируется к началу сентября.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в доме обновят фасад, кровлю, подъезды, заменят лифт и восстановят газовое хозяйство. На данный момент демонтаж повреждённых конструкций уже закончен, с 9 июля строители приступают к установке новых железобетонных элементов.

Сразу после происшествия жильцов временно расселили в маневренный фонд, санатории и хостелы. Люди обеспечены всем необходимым, власти держат с ними постоянную связь.

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