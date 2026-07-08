Поврежденный дронами дом в Нижнекамске восстановят к 1 сентября

В Нижнекамске активно идёт капитальный ремонт многоэтажки на улице Чабьинской, 3, пострадавшей от атаки беспилотника 12 июня. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, работы выполняются с опережением графика – полностью завершить их планируется к началу сентября.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в доме обновят фасад, кровлю, подъезды, заменят лифт и восстановят газовое хозяйство. На данный момент демонтаж повреждённых конструкций уже закончен, с 9 июля строители приступают к установке новых железобетонных элементов.

Сразу после происшествия жильцов временно расселили в маневренный фонд, санатории и хостелы. Люди обеспечены всем необходимым, власти держат с ними постоянную связь.