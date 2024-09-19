Появление диких животных в Казани объяснили «брачным периодом»

Видео с лосем и двумя лисицами, замеченными в жилых районах Казани, активно распространяются в сети.

Как пояснили в госкомитете РТ по биологическим ресурсам, сейчас начало осени – период брачных игр (гона) у копытных животных. В это время самцы становятся более активными и могут заходить на незнакомую территорию. Также лоси все чаще выходят к жилым массивам из-за расширения городских территорий и строительства большого количества дорог, которые пересекают естественные пути миграции животных.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам призывает жителей соблюдать осторожность и не приближаться к лосям.

«Если вы увидели животное, дайте ему спокойно уйти, не создавая угрозы и не пугая его», – рекомендуют специалисты ведомства.

Водителям также рекомендуется соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных массивов, и обращать внимание на предупреждающие знаки о возможном выходе животных на дорогу.

Ранее жители района Фермы-2 заметили сразу двух лис, которые прогуливались по окрестностям. Утром здесь же по улицам прогуливался дикий лось.