Пожилые жители из Курска нашли приют в домах-интернатах Татарстана

В учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов Республики Татарстан тепло приняли жителей домов-интернатов Курской области.

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Республика
19 августа 2024  12:41
Автор:
Ольга Иванычева

Пожилые люди, вынужденные покинуть Курскую область, будут получать в татарстанских домах-интернатах всю необходимую помощь и социальные услуги.

Сейчас рядом с пожилыми людьми специалисты социальной и других отраслей, в том числе заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Сегодня Лениногорский и Нурлатский дома-интернаты для престарелых и инвалидов посетят также министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и главы районов. Они пообщаются с пожилыми людьми, узнают об их самочувствии и потребностях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РТ.

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