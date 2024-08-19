Пожилые жители из Курска нашли приют в домах-интернатах Татарстана

Пожилые люди, вынужденные покинуть Курскую область, будут получать в татарстанских домах-интернатах всю необходимую помощь и социальные услуги.

Сейчас рядом с пожилыми людьми специалисты социальной и других отраслей, в том числе заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Сегодня Лениногорский и Нурлатский дома-интернаты для престарелых и инвалидов посетят также министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и главы районов. Они пообщаются с пожилыми людьми, узнают об их самочувствии и потребностях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РТ.