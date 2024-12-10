Пожизненный приговор маньяку Тагирову подтвержден в Нижнем Новгороде

Апелляционный суд Нижнего Новгорода подтвердил пожизненный приговор Радику Тагирову, известному поволжскому маньяку, признанному виновным в убийстве 31 пожилой женщины. Тела жертв были обнаружены в различных городах, включая Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфу, Пермь, Самару, Саратов и Екатеринбург. Сам Тагиров продолжает отрицать свою вину.

В марте 2024 года Верховный суд Республики Татарстан вынес окончательное решение, назначив Тагирову пожизненное наказание. Первую декаду он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал маньяка выплатить пострадавшим более 1,5 миллиона рублей и погасить судебные издержки в размере 600 тысяч рублей.