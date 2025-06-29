Права на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова перешли «Ванкуверу»

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Спорт
29 июня 2025  18:36
Автор:
Эдгар Витковский

«Чикаго Блэкхокс» объявил об обмене с «Ванкувер Кэнакс» – канадский клуб получил права на форварда «Ак Барса» Илью Сафонова в обмен на будущую компенсацию. Сафонов был задрафтован «Чикаго» в 2021-м году, его выбрали под общим 172-м номером. В межсезонье пресса активно обсуждала возможный отъезд нападающего в НХЛ, однако форвард принял решение продлить контракт с «Ак Барсом».

За карьеру в КХЛ Сафонов набрал 112 (57+55) очков в 322 играх при показателе полезности «+60». Напомним, что в составе «Ванкувера» в сезоне 2017/18 выступал другой воспитанник «Ак Барса» – Александр Бурмистров.

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Права на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова перешли «Ванкуверу»
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