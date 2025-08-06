Предприниматели РТ привлекли 5,2 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке

В первом полугодии 2025 года Гарантийный фонд Республики Татарстан оказал поддержку почти 200 местным предпринимателям, предоставив поручительства на сумму 1,3 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь дополнительное финансирование в размере 5,2 млрд рублей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Наибольший объем поддержки получили предприятия производственного сектора – около 300 млн рублей (26,5% от общего объема). На сферу услуг пришлось 24% гарантий, строительство – 20,8%, сельское хозяйство – 13,9%.

Гарантийный фонд РТ помогает бизнесу, испытывающему нехватку залогового обеспечения, получать кредиты и займы. Максимальная сумма поручительства достигает 100 млн рублей для одного заемщика и 120 млн рублей для группы компаний при инвестиционных целях.

Для предпринимателей из приоритетных отраслей ставка вознаграждения составляет 1% годовых, для остальных – 1,5%. Эта мера поддержки позволяет малым и средним предприятиям расширять производство и реализовывать новые проекты.