Президент Татарстана и гендиректор Третьяковской галереи обсудили вопросы сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Встреча прошла на форуме Kazan Digital Week. В ней участвовала глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

Минниханов и Трегулова обсудили тему долгосрочных выставок в культурных центрах республики с картинами из «Третьяковки», а также с привлечением работ татарстанских художников в залах Третьяковской галереи.

Ранее «КВ» сообщали, что председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к участникам форума Kazan Digital Week.

Мишустин напомнил, как правительство поддерживает ИТ-специалистов в условиях санкций. Так, формируется комфортная юрисдикция для предпринимателей. Для тех, кто создает цифровые платформы, программные продукты, снизили страховые взносы практически в два раза.