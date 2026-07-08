При атаке дронов на Татарстан пострадали предприятия и жилые дома

В результате сегодняшней массированной атаки беспилотников на закамские города республики повреждены несколько промышленных объектов в Нижнекамске. По информации руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой, есть пострадавшие с лёгкими травмами – им уже оказана необходимая помощь. Серьёзных последствий, по предварительным данным, удалось избежать.

Кроме того, дроны нанесли удар по частному жилому дому в Тукаевском районе. Там пострадали два человека, их жизни сейчас ничто не угрожает.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил информацию о повреждениях и заверил, что ситуация полностью контролируется. Все экстренные и специальные службы работают на месте, устраняют последствия и восстанавливают работу объектов. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям. По поручению Рустама Минниханова устранение последствий взято на личный контроль главами пострадавших районов.