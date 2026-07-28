Тысяча студентов из 44 стран приедут на «Лигу Форум» в Челнах

С 6 по 22 августа в Набережных Челнах, в лагере «Следопыт», пройдёт XII Студенческий образовательный форум под названием «Лига Форум». Мероприятие разбито на три смены, каждая длится по 5 дней. Главная идея этого года: «Время тех, кто осознаёт, выбирает и проявляет себя». Об этом журналистам в агентстве «Татар-информ» рассказал министр по делам молодёжи Татарстана Азат Кадыров. Он отметил, что всего в форуме примут участие около тысячи студентов из разных государств.

По словам министра, для ребят подготовят специальные обучающие программы, которые помогут развить навыки управления и лидерства. Он добавил, что организаторы видят в каждом участнике будущий кадровый резерв для молодёжной политики.

Президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов уточнил расписание смен:

- первая смена «Лига развития» — с 6 по 10 августа;

- вторая смена «Лига усиления» — с 12 по 16 августа;

- третья смена «Лига интеграции» — с 18 по 22 августа.

На заключительную смену приедут студенты из 44 стран, включая Вьетнам, Эфиопию, Новую Зеландию, Индонезию и Шри-Ланку.