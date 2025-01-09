Продажи новых авто в России упадут на 25% в 2025 году

В 2025 году российский рынок новых автомобилей может столкнуться с серьезным спадом. По прогнозам экспертов, объем продаж сократится на 25% — с 1,6 млн машин в 2024 году до 1,2 млн. Такие данные привел Игорь Чикин, исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в интервью изданию «Республика Татарстан».

Чикин подчеркнул, что текущие мощности автозаводов в стране рассчитаны на выпуск 1,8 млн автомобилей в год, что делает прогнозируемый объем продаж критически низким. Он также отметил, что до трети дилерских центров могут обанкротиться из-за снижения спроса.

Одной из ключевых причин такого сценария стало резкое удорожание новых автомобилей за последние три года. По словам эксперта, в ближайшие пять лет цены на машины могут вырасти еще в два раза.

Дмитрий Золотов, руководитель Федерации автовладельцев России по Казани, добавил, что 2025 год станет сложным периодом для авторынка. Основными факторами он назвал низкий уровень доходов населения и высокие кредитные ставки, которые делают покупку авто недоступной для многих.

Кроме того, спад наблюдается и на рынке подержанных автомобилей. Павел Кузнецов, глава татарстанской компании «Твой Автоэксперт», подтвердил, что спрос на б/у машины также снижается, что усугубляет общую ситуацию в отрасли.