Профессор КФУ рассказал, ждать ли татарстанцам Крещенских морозов

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев в интервью «Челнинским известиям» рассказал, стоит ли жителям Татарстана готовиться к традиционным Крещенским морозам. По словам ученого, в этом году сильные холода возможны только при условии вторжения арктических воздушных масс.

Переведенцев отметил, что Рождественские морозы, которые обычно наблюдаются в начале января, в 2025 году затронули лишь Крайний Север и Якутию. На большей части России, включая Татарстан, аномальных холодов не было.

«Судя по текущим прогнозам, Крещенские морозы, которые считаются самыми суровыми по народным приметам, в этом году вряд ли наступят», — подчеркнул профессор.

Таким образом, жителям региона пока можно не опасаться экстремально низких температур, но следить за изменениями погоды все же стоит.