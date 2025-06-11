Профицит бюджета Татарстана в 2024 году составил 16 млрд рублей

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Республика
11 июня 2025  14:35

Госсовет Татарстана утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год. По данным министра финансов Марата Файзрахманова, доходы консолидированного бюджета достигли 697,1 млрд рублей, из которых 593,4 млрд — налоговые и неналоговые поступления. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 88,9 млрд из общих 95,2 млрд рублей.

Расходы республики за год составили 578,3 млрд рублей, при этом ключевые направления включали соцсферу (333,6 млрд), национальную экономику (226,4 млрд) и дорожное хозяйство (104,5 млрд). Зарплаты бюджетникам выплачены в полном объеме, а госпрограммы выполнены без задержек.

Финансовая устойчивость Татарстана подтверждена профицитом в 16 млрд рублей и снижением госдолга до 22,5% от доходов. Кредитный рейтинг республики остается одним из самых высоких в России. Социальные программы получили 61 млрд рублей, что способствовало росту реальных зарплат на 12,9%.

Депутаты акцентировали важность поддержки нацпроектов, налоговых льгот и программ самообложения граждан.

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