Прогноз погоды в Татарстане на 4 марта: снег, метель и гололедица

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Республика
4 марта 2025  07:08

Во вторник, 4 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. В отдельных районах возможна слабая метель, что может ухудшить видимость на дорогах.  

Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в этот день будет преобладать южный и юго-восточный ветер. Средняя скорость ветра составит 6-11 м/с, а в дневное время в некоторых районах ожидаются порывы до 14 м/с.  

Температурный фон будет колебаться в пределах 0..-5 градусов днем. Такие условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

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