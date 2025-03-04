Прогноз погоды в Татарстане на 4 марта: снег, метель и гололедица

Во вторник, 4 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. В отдельных районах возможна слабая метель, что может ухудшить видимость на дорогах.

Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в этот день будет преобладать южный и юго-восточный ветер. Средняя скорость ветра составит 6-11 м/с, а в дневное время в некоторых районах ожидаются порывы до 14 м/с.

Температурный фон будет колебаться в пределах 0..-5 градусов днем. Такие условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.