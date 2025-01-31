Произошел разлив нефтепродуктов на территории Татарстана

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Республика
31 января 2025  14:44

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

«К нам поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву в районе Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан. Ущерб виновному лицу будет рассчитан», — отмечают специалисты управления. Они также добавили, что уже выехали на место инцидента для отборов проб почвы и дальнейшего анализа ситуации.

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