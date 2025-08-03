Производство комбикормов в РТ: рост объемов на фоне удорожания себестоимости

По данным Татарстанстата, за первое полугодие 2025 года в республике произвели 594 тыс. тонн комбикормов. Однако анализ динамики цен показывает устойчивый рост затрат на производство — за последние девять лет себестоимость тонны продукции увеличилась с 12,7 до 23,6 тыс. рублей, приблизившись к двукратному уровню.

Как следует из отчетности «Набережночелнинского элеватора», ежегодный прирост себестоимости составляет около 7%, в то время как отпускные цены повышаются в среднем на 6,8% в год. На федеральном уровне Минсельхоз России фиксирует положительную динамику: за январь-ноябрь 2023 года производство комбикормов в стране выросло на 2,4%, достигнув 31,1 млн тонн.

Особое внимание в Татарстане уделяется поддержке малых форм хозяйствования. По словам министра сельского хозяйства РТ Марата Зяббарова, в 2024 году на субсидии личным подсобным хозяйствам направлено 448 млн рублей, а в текущем году объем финансирования увеличен до 527 млн рублей. В республике зарегистрировано 401 тыс. ЛПХ и 2,6 тыс. фермерских хозяйств, что подчеркивает значимость отрасли для регионального АПК.