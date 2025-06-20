Прокуратура добилась оплаты 1,3 млн рублей долга по зарплате на предприятии в РТ

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Республика
20 июня 2025  17:19

В Татарстане завершилась история с задержкой заработной платы на предприятии «Челны-Мясо». По требованию прокуратуры Тукаевского района компания полностью погасила задолженность перед 47 сотрудниками, которая составляла 1,3 миллиона рублей.

Конфликтная ситуация возникла после того, как работники предприятия с января по март 2025 года не получали положенных выплат. Проверка надзорного ведомства подтвердила факт систематических нарушений трудового законодательства.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Одновременно прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, что и привело к погашению долга.

«Все выплаты работникам произведены в полном объеме, а расследование уголовного дела продолжается под нашим постоянным контролем», – заявили в прокуратуре Татарстана.

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