Прокуратура добилась того, чтобы жителям Константиновки вернули водоснабжение

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Город
27 июня 2024  09:28
Автор:
Эндже Гарафиева

После вмешательства прокуратуры жители посёлка Константиновка вновь получили доступ к воде. Напомним, местные жители почти неделю страдали от перебоев с водоснабжением из-за аварии.

Как сообщалось ранее, авария произошла на водопроводных сетях по улице Рахлина. Однако сотрудники «Водоканала» не могли приступить к ремонту из-за находящихся рядом электрических проводов.

Жители обращались в аварийную службу, однако проблема не решалась. В «Водоканале» же утверждали, что отключения холодной воды не было, а наблюдалось лишь понижение давления.

После вмешательства прокуратуры республики подачу воды восстановили. В адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Прокуратура добилась того, чтобы жителям Константиновки вернули водоснабжение