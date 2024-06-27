Прокуратура добилась того, чтобы жителям Константиновки вернули водоснабжение

После вмешательства прокуратуры жители посёлка Константиновка вновь получили доступ к воде. Напомним, местные жители почти неделю страдали от перебоев с водоснабжением из-за аварии.

Как сообщалось ранее, авария произошла на водопроводных сетях по улице Рахлина. Однако сотрудники «Водоканала» не могли приступить к ремонту из-за находящихся рядом электрических проводов.

Жители обращались в аварийную службу, однако проблема не решалась. В «Водоканале» же утверждали, что отключения холодной воды не было, а наблюдалось лишь понижение давления.

После вмешательства прокуратуры республики подачу воды восстановили. В адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.