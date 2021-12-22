 Прокуратура Казани начала проверку после отключения теплоснабжения в Ново-Савиновском районе
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Прокуратура Казани начала проверку после отключения теплоснабжения в Ново-Савиновском районе

Ведомство проверит соблюдение законодательства об энергоснабжении населения.

Город
22 декабря 2021  10:50
Автор:
Ольга Ильина

Прокуратура Казани проводит проверку после коммунальной аварии, из-за которой в Ново-Савиновском районе Казани в нескольких многоквартирных домах отключили теплоснабжение. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Ведомство оценит работу ответственных организаций по соблюдению законодательства об энергоснабжении населения, в их числе сроки устранения аварии на теплосетях.

По результатам проверки решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что из-за скачка напряжения насосы котельной Савиново отключились. По этой причине теплоснабжение прекратилось в нескольких домах в квартале 65/1 на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина. Работы планируют завершить до конца дня.

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Прокуратура Казани начала проверку после отключения теплоснабжения в Ново-Савиновском районе