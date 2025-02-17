Прокуратура направила в суд дело организатора финансовой пирамиды из Татарстана

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Город
17 февраля 2025  10:45

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу Павла Миронова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Миронов и его сообщники создали в Казани, а также в Екатеринбурге и Чебоксарах преступную группу, которая под видом брокерской деятельности на «Форекс» и криптобиржах похитила более 121 миллиона рублей у 102 человек.

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники, прикрываясь обучением финансовой грамотности и организацией торгов, завладевали деньгами доверчивых граждан.

После разоблачения Миронов скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года он был задержан и депортирован из Индонезии в Россию.

В рамках расследования на имущество обвиняемого, включая квартиру и автомобиль, был наложен арест. Дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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