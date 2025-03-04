Прокуратура Пестречинского района добилась компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка

Прокуратура Пестречинского района провела проверку по обращению местной жительницы, связанному с дорожно-транспортным происшествием. В ходе расследования было установлено, что 10 июля 2024 года 38-летняя жительница села Пестрецы, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершила наезд на 9-летнего велосипедиста. В результате инцидента мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего, потребовав взыскать с виновницы ДТП компенсацию за причиненный моральный вред. Пестречинский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, постановив взыскать с ответчицы 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.