Прокуратура пресекла незаконные полеты на воздушном шаре в Набережных Челнах

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Республика
2 июня 2025  10:47
Автор:
Владислав Косолапкин

Жителя Набережных Челнов привлекли к административной ответственности за незаконное оказание экскурсионных услуг. Материалы были переданы в суд по результатам проверки Камской транспортной прокуратуры.

Поводом для проверки стало рекламное объявление в интернете. Челнинец предлагал прогулки на воздушном шаре над автоградом. Согласно материалам следствия, мужчина оказывал такие услуги без соответствующего сертификата и гарантий безопасности жизни и здоровья клиентов.

Суд признал его виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения и назначил штраф. Объявление было удалено.

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