Прокуратура пресекла незаконные полеты на воздушном шаре в Набережных Челнах

Жителя Набережных Челнов привлекли к административной ответственности за незаконное оказание экскурсионных услуг. Материалы были переданы в суд по результатам проверки Камской транспортной прокуратуры.

Поводом для проверки стало рекламное объявление в интернете. Челнинец предлагал прогулки на воздушном шаре над автоградом. Согласно материалам следствия, мужчина оказывал такие услуги без соответствующего сертификата и гарантий безопасности жизни и здоровья клиентов.

Суд признал его виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения и назначил штраф. Объявление было удалено.