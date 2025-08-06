Прокуратура проверяет сообщения об отравлении туристов на круизном теплоходе

Приволжская транспортная прокуратура начала служебное расследование после появления сообщений о массовом недомогании пассажиров теплохода «Лев Толстой», совершающего рейс по маршруту Москва — Казань. Информация о возможном отравлении туристов появилась в социальных сетях и привлекла внимание надзорных органов.

По предварительным данным, у нескольких пассажиров зафиксировано ухудшение состояния здоровья. В настоящее время прокурорские проверки проводятся совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на борту судна и защите прав пострадавших туристов.

Теплоход «Лев Толстой» продолжает движение по запланированному маршруту. Ситуация остается на контроле транспортных прокуроров, которые изучают все обстоятельства произошедшего. Официальные выводы по результатам проверки будут обнародованы позднее.