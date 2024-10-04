Прокуратура Татарстана инициировала закрытие кафе «Исфара» из-за угроз безопасности

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в кафе «Исфара», расположенного в Приволжском районе Казани, в ходе которой выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности, что привело к требованию о закрытии заведения.

По информации пресс-службы прокуратуры, прокурор района направил представление собственнику кафе, в котором обрисовал все выявленные нарушения. В отношении владельца также были возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в частности, за несоблюдение норм, касающихся обеспечения безопасности и здоровья граждан.

В целях защиты прав потребителей и недопущения угрозы их безопасности, прокуратура подала исковое заявление в Приволжский районный суд с просьбой приостановить деятельность кафе до момента устранения всех выявленных нарушений. Таким образом, заведение может столкнуться с серьезными последствиями и временной приостановкой работы.

Прокурорские акты находятся на стадии рассмотрения, и дальнейшие действия будут зависеть от решения судебных инстанций.