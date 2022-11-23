Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электричества в 37 населенных пунктах

Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электроснабжения в пострадавших от непогоды 37 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, без света оказались 1653 жилых домов в Дрожжановском, Буинском, Тетюшском районах, в которых живут почти 4 тыс. человек. Также электричества лишились 5 школ.

В настоящее время ликвидацией последствий занимаются 12 бригад сетевой компании, 38 человек и 12 единиц техники.

Ход восстановительных работ контролируют городские и районные прокуроры.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.