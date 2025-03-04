Прокуратура Татарстана завершила расследование уголовного дела о смертельном ДТП на трассе М-7

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Согласно материалам следствия, 18 апреля 2024 года на 102-м километре автодороги «Йошкар-Ола–Зеленодольск» (трасса М-7 «Волга») обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes-Benz, нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада 212140».

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.