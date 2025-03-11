Прокурор РТ взял под контроль дело о мошенничестве в сфере жилищного строительства

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов лично взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с мошенничеством в области индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно данным следствия, несколько строительных компаний обманным путем присвоили средства граждан, обещая возведение жилья. В частности, фирмы «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» незаконно завладели более 171 миллиона рублей, которые были вложены 65 пострадавшими. Аналогичные преступления совершили компании «АЛМА» и «АльфаСтроКапитал АСК», похитившие 139 миллионов рублей у 39 человек. Кроме того, организация «ХТМ» присвоила 52 миллиона рублей, принадлежавших 21 лицу, а «ХаусГарант» – 19,5 миллиона рублей, вложенных девятью гражданами.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов лично контролирует ход и результаты предварительного расследования, чтобы обеспечить объективность и оперативность в установлении всех обстоятельств преступлений.