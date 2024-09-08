Прямой эфир: Телемарафон «Вместе на выборы»

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» начинается 13-часовой телемарафон «Вместе на выборы!».

Ведущими прямого эфира станут как известные семьи, так и знаменитости, которые поделятся интересными традициями разных народов Республики Татарстан. Также нашу программу поддержат юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Кроме того, в рамках марафона телеканал представит специальные выпуски «Новостей», включая репортажи с избирательных участков, информацию о явке избирателей, предварительные результаты Центральной избирательной комиссии, а также трансляцию культурных мероприятий, которые будут проходить 8 сентября в Казани. Не обойдут вниманием и прямые включения с «Болгар радиосы».

Важно отметить, что в эфире также будут назваться имена счастливчиков, которые смогут получить 12 айфонов и автомобиль «Лада Веста» в рамках фотоконкурса.

Напоминаем, что сегодня проходят выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. По партийным спискам будут выбраны 50 депутатов, и такое же количество – по одномандатным округам.