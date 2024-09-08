Прямой эфир: Телемарафон «Вместе на выборы»

news_top_970_100
Республика
8 сентября 2024  07:26
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» начинается 13-часовой телемарафон «Вместе на выборы!».

Ведущими прямого эфира станут как известные семьи, так и знаменитости, которые поделятся интересными традициями разных народов Республики Татарстан. Также нашу программу поддержат юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Кроме того, в рамках марафона телеканал представит специальные выпуски «Новостей», включая репортажи с избирательных участков, информацию о явке избирателей, предварительные результаты Центральной избирательной комиссии, а также трансляцию культурных мероприятий, которые будут проходить 8 сентября в Казани. Не обойдут вниманием и прямые включения с «Болгар радиосы».

Важно отметить, что в эфире также будут назваться имена счастливчиков, которые смогут получить 12 айфонов и автомобиль «Лада Веста» в рамках фотоконкурса.

Напоминаем, что сегодня проходят выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. По партийным спискам будут выбраны 50 депутатов, и такое же количество – по одномандатным округам.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За прозрачностью выборов в Татарстане следят рекордное число наблюдателей
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
В Татарстане разыграют iPhone 15 и Lada Vesta среди избирателей
В Казани в единый день голосования организована праздничная программа