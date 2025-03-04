Путин дал высокую оценку социально-экономическому развитию Татарстана

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Республика
4 марта 2025  17:05

В ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова обсуждались социально-экономические показатели республики. По словам члена Комитета Государственного Совета РТ Марата Бухараева, встреча прошла в традиционном формате, где Минниханов представил подробный доклад, демонстрирующий устойчивое развитие Татарстана, несмотря на текущие трудности.

Бухараев подчеркнул, что республика демонстрирует небольшой, но уверенный рост во всех ключевых отраслях: экономике, промышленности и сельском хозяйстве, занимая лидирующие позиции среди регионов России.

Особое внимание было уделено поддержке федерального центра в реализации крупных проектов, в частности, в авиационной отрасли, включая модернизацию вертолетного и авиационного заводов.

Высокая оценка, данная Президентом Путиным, по мнению Бухараева, свидетельствует о доверии к руководству республики и эффективности проводимого курса. Эксперт отметил, что все заявленные проекты реализуются, а результаты видны в конкретных цифрах и показателях.

Также было отмечено успешное проведение саммита БРИКС в Казани, что, по словам Бухараева, продемонстрировало всему миру высокий уровень экономического развития Татарстана.

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