Путин на пресс-конференции подчеркнул важность укрепления здравоохранения

Президент России Владимир Путин призвал продолжить работу по улучшению первичного звена здравоохранения, отметив, что необходимо ускорить темпы этих усилий по сравнению с ранее проведенными реформами. Во время прямой линии, которая состоялась в рамках пресс-конференции, он подчеркнул, что развитие системы здравоохранения требует не только продолжения проводимой работы, но и ее качественного улучшения. По словам Путина, такие изменения являются ключевыми для эффективного функционирования медицинской сферы в стране.