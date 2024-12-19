Путин на пресс-конференции подчеркнул важность укрепления здравоохранения

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Россия/Мир
19 декабря 2024  18:31

Президент России Владимир Путин призвал продолжить работу по улучшению первичного звена здравоохранения, отметив, что необходимо ускорить темпы этих усилий по сравнению с ранее проведенными реформами. Во время прямой линии, которая состоялась в рамках пресс-конференции, он подчеркнул, что развитие системы здравоохранения требует не только продолжения проводимой работы, но и ее качественного улучшения. По словам Путина, такие изменения являются ключевыми для эффективного функционирования медицинской сферы в стране.

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Путин на пресс-конференции подчеркнул важность укрепления здравоохранения
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