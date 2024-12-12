Путин не получил приглашение на инаугурацию Трампа в 2025 году

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Россия/Мир
12 декабря 2024  14:20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не получил приглашение из Вашингтона для участия в инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа. В ответ на вопрос о том, направлял ли Трамп приглашение в Кремль, Песков заявил: "Нет, не направлял".

Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на свои источники сообщил, что такое приглашение было отправлено председателю КНР Си Цзиньпину. Однако в Пекине эту информацию не подтвердили. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что у нее нет данных для комментариев по этому вопросу.

Стоит отметить, что на инаугурации президента США обычно присутствуют только аккредитованные в стране дипломаты. Само мероприятие намечено на 20 января 2025 года.

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