Путин не получил приглашение на инаугурацию Трампа в 2025 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не получил приглашение из Вашингтона для участия в инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа. В ответ на вопрос о том, направлял ли Трамп приглашение в Кремль, Песков заявил: "Нет, не направлял".



Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на свои источники сообщил, что такое приглашение было отправлено председателю КНР Си Цзиньпину. Однако в Пекине эту информацию не подтвердили. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что у нее нет данных для комментариев по этому вопросу.



Стоит отметить, что на инаугурации президента США обычно присутствуют только аккредитованные в стране дипломаты. Само мероприятие намечено на 20 января 2025 года.