Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для педофилов-рецидивистов, то есть после повторного преступления, будет предусматриваться пожизненное заключение.

Закон распространяется на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14); когда жертвами стали два и более ребенка; когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.

Ранее детский обмудсмен Татарстана Ирина Волынец предлагала ужесточить закон и пожизненно заключать педофилов, которые совершили преступление уже в первый раз и над одним ребенком, в отличие от предлагаемых рецидива и два и более ребенка.