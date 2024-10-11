Путин пригласил Бердымухамедова на саммит БРИКС в Казань

В рамках рабочего визита в Ашхабад президент России Владимир Путин выразил надежду на участие президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В саммите БРИКС примут участие лидеры 24 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, к размещению гостей мероприятия подготовлены 52 отеля.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казани рассматривается возможность введения особого противопожарного режима на период проведения саммита БРИКС.