Путин пригласил Бердымухамедова на саммит БРИКС в Казань

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Россия/Мир
11 октября 2024  11:23

В рамках рабочего визита в Ашхабад президент России Владимир Путин выразил надежду на участие президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. 

В саммите БРИКС примут участие лидеры 24 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, к размещению гостей мероприятия подготовлены 52 отеля.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казани рассматривается возможность введения особого противопожарного режима на период проведения саммита БРИКС. 

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