Путин вспомнил уроки дзюдо от тренера Рахлина на прямой линии

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Россия/Мир
19 декабря 2024  18:28

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем тренере по дзюдо, Анатолии Рахлине, который вдохновил его на упорство и настойчивость. В ходе прямой линии Путин рассказал, как в детстве, приходя на занятия, он услышал от Рахлина важный урок: "Подтянитесь, кто сколько может". Тренер выбрал не самых сильных, а тех, кто боролся до последнего, несмотря на усталость.

"Я, когда приходил в секцию по дзюдо, вспомнил, как наш тренер, Анатолий Семенович Рахлин, говорил: подтянитесь, кто сколько сможет. Он не взял в команду ребят, которые подтянулись лучше, чем я. Спустя годы, когда мы поинтересовались у него о причинах, он ответил: «Вы выкладывались до конца, ваши руки дрожали, вы стремились показать максимум. А те, кто подтянулись лучше, сделали это с легкостью и не отдали себя полностью", - отметил Владимир Путин на пресс-конференции.

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