Президент Российской Федерации Владимир Путин был удостоен второго места в рейтинге самых влиятельных людей Европы, составленном изданием Politico. Данный ежегодный рейтинг опубликован на сайте газеты.

Эта высокая позиция отведена российскому лидеру в основной категории, названной «Деятели». Вскоре Politico представит информацию о том, кто занял первое место в этом рейтинге.

Кроме Путина, в список влиятельных личностей Европы также вошли: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо, новый председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, новоизбранный глава дипломатии ЕС Кая Каллас, лидер французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Папа Римский Франциск, а также другие известные фигуры.