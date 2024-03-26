Районный ифтар в честь священного месяца Рамадан провели в Заинске

Ифтар прошел в десятый раз по инициативе главы Заинского района Разифа Каримова, сообщает «Заинск-информ».

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Республика
26 марта 2024  14:05
Автор:
Владислав Косолапкин

В ифтаре приняли участие около 200 человек, включая имамов, прихожан мечетей и руководителей ведомств, включая имам-мухтасиба Альметьевского района Исмаила хазрата Сингатуллина.

Начало встречи ознаменовало чтение аятов священного Корана имамом-мухтасибом района Фатихом хазратом Нуруллиным, который также напомнил о духовном смысле поста в жизни верующего человека.

«Символично, что и месяц Рамадан, и дни Великого поста у православных приходятся на одно время. Независимо от вероисповедания, мы молимся на разных языках в эти священные дни о мире во всем мире. Пусть Всевышний примет наши молитвы и посты», - подчеркнул он.

Исмаил хазрат Сингатуллин в своей проповеди пожелал верующим очищение, которое приносит месяц Рамадан.
Следом за проповедями состоялся вечерний намаз ахшам. А затем для участников ифтара были накрыты столы для разговения.

Фатих хазрат Нуруллин выразил благодарность всем тем, кто принял участие в подготовке ифтара и прочитал дуа.

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