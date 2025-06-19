Раис РТ на ПМЭФ-2025 обсудил с гендиректором VK внедрение отечественных сервисов

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Россия/Мир
19 июня 2025  11:01

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Основной темой переговоров стало внедрение российских цифровых решений в системе государственного управления республики.

Минниханов отметил стратегическую важность перехода на отечественные IT-продукты: "Сейчас мы активно работаем над заменой иностранного почтового сервера российским аналогом. Для реализации таких проектов критически важно партнерство с ведущими технологическими компаниями, среди которых VK занимает лидирующие позиции".

В рамках сотрудничества стороны обсудили несколько ключевых инициатив:

  • разработку специализированного почтового сервиса для госслужащих
  • пилотный проект по защищенному хранению данных
  • внедрение лучших практик электронного документооборота

Кириенко высоко оценил уровень цифровизации в Татарстане, назвав республику одним из самых прогрессивных регионов в этом направлении. В знак укрепления партнерства глава VK пригласил Минниханова на предстоящий VK-фест в Казани.

VK как крупнейшая российская технологическая компания, охватывающая более 95% аудитории Рунета, рассматривает Татарстан как стратегически важный регион для реализации инновационных проектов в сфере цифровой трансформации государственного управления.

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Раис РТ на ПМЭФ-2025 обсудил с гендиректором VK внедрение отечественных сервисов
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