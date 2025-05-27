Раис РТ ознакомился с инновационными разработками ведущего технологического вуза

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Республика
27 мая 2025  14:33

В ходе рабочего визита в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский технологический университет (РТУ), где изучил передовые образовательные и научные проекты учебного заведения.

В рамках визита состоялась презентация деятельности университета, включая демонстрацию уникальной лаборатории цифрового прототипирования и аналитики. Особый интерес у делегации вызвали специализированные центры робототехники, где разрабатываются интеллектуальные автономные системы.

РТУ, являясь ключевым поставщиком кадров для крупнейших российских корпораций, включая Росатом, Ростех и Роскосмос, недавно расширил сотрудничество с ПАО «КАМАЗ». Это партнерство открывает новые перспективы для подготовки специалистов автомобильной отрасли.

В составе делегации присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Равиль Ахметшин, вице-премьер Роман Шайхутдинов и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. Визит подчеркивает важность технологического образования и научных разработок для экономического развития региона.

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